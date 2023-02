Argentiniens Coach Scaloni: Auszeichnung und neuer Vertrag

Kurz zuvor hatte der argentinische Fußballverband (AFA) nach einem Gespräch zwischen Verbandschef Claudio Tapia und Scaloni am Rande der Ehrung für den Weltfußballer des Jahres in Paris mitgeteilt, dass der Coach die Albiceleste auch zur nächsten WM in gut drei Jahren führen soll. Scaloni hatte Argentinien um Superstar Lionel Messi im vergangenen Jahr bei der Weltmeisterschaft in Katar zum dritten Titel geführt.