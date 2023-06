Aufbruch nach schwacher Saison: Gladbach setzt auf Seoane

Bei der Borussia war Seoane schon vor zwei Jahren im Gespräch. Damals entschied sich die Clubspitze jedoch für den ehemaligen Frankfurter Coach Adi Hütter. Der in Luzern geborene 44 Jahre alte Seoane hatte von Sommer 2021 bis Oktober 2022 bei Bayer Leverkusen gearbeitet und war dort von Xabi Alonso abgelöst worden. Vor allem seine gute Arbeit in seinem ersten Bayer-Jahr, in dem er die Werkself auf Rang drei führte, sorgte für positive Schlagzeilen. In Gladbach soll er nun den anstehenden Umbruch begleiten und gestalten. „Ich hoffe, wir können ganz tolle Spiele erleben. Ein herzliches Hallo und ich freue mich“, sagte der Coach in einer Grußbotschaft an die Fans.