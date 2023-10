Ausnahmesituation bei Streich: „Zufrieden“ nach Niederlage

„Wichtig war, dass die Mannschaft nicht einbricht. Ich verliere nicht gerne, aber heute muss ich fast sagen: Ich bin zufrieden“, sagte Streich nach dem 0:3 in der Bundesliga gegen den FC Bayern. Sein durch Ausfälle auch von Leistungsträgern arg dezimiertes und zudem nach der Niederlage in der Europa League am Donnerstag gegen West Ham United kraftloses Team habe in München „keine Chance“ gehabt.