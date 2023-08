Baerbock: Frauen-WM war „exzellent ausgerichtetes Turnier“

„Fußball ist ein großes Thema mit Signalwirkung für viele Menschen in Deutschland. Insgesamt gibt es eine positive Entwicklung im Frauenfußball, aber in kleinen Schritten, und auch der DFB hat bei der Frauenförderung noch ein bisschen was nachzuholen“, sagte die Grünen-Politikerin am Sonntag am Rande des Zweitliga-Spiels von Turbine Potsdam gegen den FC Carl Zeiss Jena (0:1).