Barça weiter klar vorne - Real betreibt Wiedergutmachung

Benzema sorgte dabei für die ersten drei Tore (5., 17. und 42. per Foulelfmeter). Außerdem traf Rodrygo für Real (47.), für Almeria waren Lazaro (45.+1) und Lucas Robertone (61.) erfolgreich. Am vergangenen Dienstag hatte sich die Elf von Trainer Carlo Ancelotti mit dem 2:4 beim FC Girona noch kräftig blamiert. Gegen Almeria standen Ex-Weltmeister Toni Kroos und der deutsche Nationalverteidiger Antonio Rüdiger in der Startelf. Superstar Luka Modric fehlte dagegen wegen einer Oberschenkelverletzung.