Baumgart verlängert: Karneval und Trainingsbedingungen

Konkret sprach er über zwei Ziele. „Ich möchte immer noch nach Berlin. Nicht, weil es mein Wohnort ist, sondern weil ich da ins Pokalfinale kommen möchte. Wir wissen, dass es schwer ist. Aber das ist einfach ein Ziel.“ Zudem sagte er mit Blick auf die Teilnahme an der Europa Conference League in dieser Saison: „Ich möchte das, was wir im letzten Jahr erreicht haben, versuchen, jedes Jahr erreichen zu können.“ Als Kampfansage mit Blick auf einen internationalen Startplatz als Ziel für die kommende Spielzeit wollte Baumgart das aber nicht verstanden wissen. Zudem stellte der Coach klar, dass sein Vertrag keine Ausstiegsklausel beinhalte.