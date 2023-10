Bayer und Stuttgart siegen - Bayern bleibt dran

Leipzigs Loïs Openda traf in Darmstadt bereits nach 44 Sekunden zur Führung und erzielte damit das bislang früheste Tor der Saison. Emil Forsberg (24.) legte per Freistoß nach. Dann verursachte Leipzigs Kevin Kampl einen Foulelfmeter, der Gefoulte Tobias Kempe (32.) ließ sich die Chance nicht nehmen. Openda (72.) stellte den Zwei-Tore-Abstand wieder her.