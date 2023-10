Bayern-Boss: Vertragsgespräche mit Neuer „in aller Ruhe“

Für die Bayern steht nach dem DFB-Pokal-Zweitrundenspiel beim 1. FC Saarbrücken am Mittwoch am kommenden Samstag der Liga-Klassiker bei Borussia Dortmund an. „Für ihn ist das eine Herausforderung. Diese Challenge nimmt er an, und er wird das wie immer hervorragend machen“, sagte Dreesen.