Bayern-Chef Dreesen über Tuchel: „Das Recht hat jeder“

„Warum soll er sich nicht wehren dürfen, wenn er sich ungerecht behandelt fühlt? Das Recht hat jeder Mensch“, sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen in einem Interview im „Kicker“. „Aber völlig unabhängig davon, die Mannschaft hat gezeigt, wozu sie in der Lage ist und jetzt gilt es, diese Mentalität aufrechtzuerhalten und so fokussiert und konzentriert weiterzuarbeiten. Das hat den FC Bayern immer ausgezeichnet.“