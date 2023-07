Bayern eröffnen in Bremen - HSV empfängt Schalke

Die direkten Duelle zwischen den beiden Kontrahenten FCB und BVB stehen am 10. Spieltag (3.-5. November 2023) in Dortmund und am 27. Spieltag (30.-31. März 2024) in München an. Der 34. und letzte Spieltag ist für den 18. Mai kommenden Jahres angesetzt. Der BVB hat wie schon 2022/2023 ein Heimspiel. Dieses Mal gegen Aufsteiger SV Darmstadt 98. Die Bayern treten erneut auswärts an, bei der TSG Hoffenheim.