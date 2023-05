Bayern-Fußballerinnen verpassen vorzeitige Meisterschaft

Damit endete eine Serie von 15 Liga-Siegen in Serie. Am Sonntag kann der Tabellenzweite VfL Wolfsburg, der die bessere Tordifferenz aufweist, mit einem Sieg beim Neunten Meppen den Rückstand auf zwei Punkte verkürzen. Falls Wolfsburg in Meppen nicht gewinnt, steht der FC Bayern als Meister fest.