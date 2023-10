Bayern jagen Bayer: Solo-Tänzer Sané narrt Freiburg

Beim 322. Sieg von Kapitän Müller, der damit den Bundesliga-Rekord des womöglich letztmals nach seinem Beinbruch auf der Tribüne zuschauenden Nationaltorwart Manuel Neuer egalisierte, zauberten vor 75.000 Zuschauern in der Allianz Arena allerdings andere Bayern-Profis. Kingsley Coman verblüffte sich selbst beim Führungstor in der 12. Minute mit einem eigentlich verunglückten Flankenball, der in hohem Bogen über den überraschten und hilflosen SC-Torwart Noah Atubolu hinweg im langen Eck einschlug. Coman lachte selbst. Mit einem leicht abgefälschten Schuss sorgte der Franzose auch für den 3:0-Endstand (85.).