Bayern-Profi Müller macht Hoffnung: „Bald wieder da“

Er könne die Asienreise des FC Bayern München nicht mitmachen, „da ist einfach jetzt noch viel zu viel zu tun, um da schmerzfrei zu werden und den Trainingsrückstand dann auch aufzuholen“, sagte der 33 Jahre alte Angreifer in einem auf seinen Social-Media-Kanälen veröffentlichten Video. Müller soll in München ein Aufbautraining absolvieren, um nach der Rückkehr des Bayern-Teams aus Asien möglichst wieder mit der Mannschaft trainieren zu können. „Daran werde ich fleißig arbeiten in den nächsten zwei Wochen und dann hoffentlich so schnell wie möglich zurückkehren“, meinte der ehemalige Fußball-Weltmeister. „Ich bin guter Dinge, dass das jetzt die richtige Strategie ist. (...) Bis bald, ich bin bald wieder da.“