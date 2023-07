Bayern starten Asientrip - Kane „ein Weltklassestürmer“

Die Münchner touren bis zum 3. August durch Tokio und Singapur. „Alle ziehen mit, die Jungs haben eine tolle Arbeitsmoral. Wir wollen besser spielen und unsere Fans begeistern“, sagte Trainer Thomas Tuchel. „Die Phase der Vorbereitung gibt es nicht her, dass wir uns nur auf die Spiele konzentrieren. Wir werden auch in Asien so trainieren, dass wir zum Supercup in einer guten Verfassung sind.“ Am 12. August geht es gegen Pokalsieger RB Leipzig. Sechs Tage später beginnt die Liga-Saison bei Werder Bremen.