Bayern-Torwart Neuer sieht sich auf einem guten Comeback-Weg

Wenige Tage nach dem Trainingslager am Tegernsee liefen am Sonntag neben den Neuzugängen Konrad Laimer, Min-jae Kim und Raphael Guerreiro, der wegen seiner Muskelverletzung mit Krücken kam, auch Transferkandidaten in die Arena ein. Yann Sommer liebäugelt mit einem Wechsel zu Inter Mailand, Alexander Nübel steht vor einem zum VfB Stuttgart. Marcel Sabitzer wird mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht.