Bayern-Verteidiger Upamecano fällt für Länderspiele aus

Upamecano habe im Bundesliga-Spiel gegen den SC Freiburg (3:0) eine Oberschenkelverletzung erlitten. Auch Jules Koundé vom FC Barcelona muss passen, dafür wurden Malo Gusto und Axel Disasi nachnominiert. Frankreich spielt am Freitag in der EM-Qualifikation in den Niederlanden und vier Tage später ein Länderspiel gegen Schottland.