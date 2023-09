Bayerns Transferfrust überlagert guten Saisonstart

Dass die aktuelle Diskussion am Ende eine Schein-Debatte sein könnte, deutete sich zudem in Gladbach an. Tuchel hatte immerhin die Möglichkeit, Laimer, Serge Gnabry, Eric Maxim Choupo-Moting, Matthijs de Ligt und Mathys Tel, der dann auch den Last-Minute-Siegtreffer erzielte, einzuwechseln. „Das würde der ein oder andere Club auch gerne haben“, sagte Bayern-Präsident Herbert Hainer am Sonntag im Sport1-„Doppelpass“: „Da hat man gesehen, wie viele erstklassige Spieler wir haben, die so ein Spiel auch drehen können.“