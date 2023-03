BBC und Fußball-Moderator Lineker einigen sich

Lineker hatte am vergangenen Dienstag getwittert, die Rhetorik der konservativen britischen Regierung sei „der von Deutschland in den 1930er-Jahren nicht unähnlich“. Die BBC wertete dies als Verstoß gegen ihre strikten Neutralitätsregeln und suspendierte den beliebten Moderator. Daraufhin verweigerten mehrere prominente Moderatoren und Kommentatoren ihrerseits die Arbeit, in der sonst von Lineker geleiteten Flaggschiff-Sendung „Match of the Day“ wurden lediglich Spielszenen ohne Kommentar gezeigt. Kritiker warfen der BBC vor, sich dem Druck der Regierung zu beugen, nachdem sich Premierminister Rishi Sunak und Innenministerin Suella Braverman empört gezeigt hatten.