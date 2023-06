Belgien trotzt Turbulenzen - Riesenschritt für Österreich

In der Qualifikationsgruppe liegen die Belgier allerdings hinter Österreich, die mit Teamchef Ralf Rangnick einen Riesenschritt in Richtung EM-Teilnahme machten. Beim 2:0 (0:0) gegen Schweden traf der von RB Leipzig umworbene Hoffenheim-Profi Christoph Baumgartner (81./89.) doppelt. Mit zehn Punkten aus vier Spielen sind die Österreicher auf dem besten Weg, sich wie 2016 und 2021 für das Kontinentalturnier zu qualifizieren. Für die Schweden wird es nach Niederlagen gegen Belgien und in Österreich bereits schwierig.