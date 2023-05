Benfica und Schmidt auf dem Weg Richtung Meisterschaft

Benfica hat bei noch vier ausstehenden Partien derzeit vier Punkte Vorsprung vor Verfolger FC Porto, Braga steht als Tabellendritter sechs Punkte hinter dem Tabellenführer. In Meisterschaft und Pokal hat Benfica in dieser Spielzeit noch nicht gegen Braga gewonnen. „Alles, was vorher passiert ist, spielt keine Rolle mehr“, sagte der ehemalige Bundesliga-Coach Schmidt. „Wir müssen jetzt das bessere Team sein.“