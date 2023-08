Bericht: Bayern vor Verpflichtung von Torhüter Peretz

„Wir sind nach wie vor dran und versuchen, einen Torhüter zu verpflichten“, hatte Trainer Thomas Tuchel zuvor am Donnerstag bei der Pressekonferenz gesagt, ohne auf Spekulationen zu Kandidaten einzugehen. In Sven Ulreich (35), der beim Bundesligastart heute bei Werder Bremen zwischen den Pfosten stehen soll, haben die Bayern aktuell nur einen erfahrenen und fitten Torwart in ihrem Kader.