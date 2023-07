Bericht: Real dementiert Kontakt mit Mbappé und PSG

Der Vertrag des 24 Jahre alten Nationalspielers in Paris läuft 2024 aus. Ein Brief Mbappés an die PSG-Vereinsbosse, in dem er schrieb, eine Option zur Verlängerung nach der nächsten Saison nicht nutzen zu wollen, hatte für großen Wirbel gesorgt. Club-Präsident Nasser Al-Khelaifi hatte zuletzt erklärt, den Weltmeister von 2018 nicht ohne Ablöse ziehen lassen zu können. Damit müsste Mbappé in diesem Sommer oder spätestens im Winter wechseln.