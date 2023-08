Bernardo Silva verlängert Vertrag bei Manchester City

Silva, unumstrittener Leistungsträger beim Champions-League-Sieger, war im Sommer mit einem Wechsel zu Paris Saint-Germain in Verbindung gebracht worden. Laut Medien sollen alle Seiten dem Transfer bereits zugestimmt haben, am Ende aber scheiterte er. Auch der FC Barcelona soll an dem 29 Jahre alten Mittelfeldspieler interessiert gewesen sein.