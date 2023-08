Besser als die Bayern? Leverkusen endgültig Geheimfavorit

Doch auch der frühere Welt- und Europameister als Spieler kündigte an, in zwei Wochen schon mal ein kleines Zwischenfazit ziehen zu wollen. „Die drei Spiele bis zur ersten Länderspiel-Pause sind sehr wichtig“, sagte er: „Wenn wir gut anfangen, haben wir vielleicht auch gute Chancen auf ein gutes Ende.“ Bis dahin spielt Bayer noch in Mönchengladbach und gegen Aufsteiger Darmstadt, direkt nach der Pause geht es dann am Freitag zu den Bayern. „Natürlich haben wir Ambitionen“, sagte Alonso und wiederholte: „Aber wir dürfen nicht dumm sein.“ Will heißen: Sich von den vielen Lobeshymnen nicht einlullen lassen.