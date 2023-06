Bielefeld trennt sich nach Abstieg von Trainer Koschinat

Koschinat hatte am 9. März das Traineramt bei den Bielefeldern übernommen, der 51-Jährige konnte die Mannschaft aber nur auf den 16. Tabellenplatz in der 2. Liga führen. In den beiden folgenden Relegationsspielen unterlag die Arminia gegen den Drittliga-Dritten SV Wehen Wiesbaden (0:4/1:2) und stieg nach dem Rückspiel am Dienstag ab. Im Falle des Klassenverbleibs in der 2. Liga hätte sich Koschinats Vertrag laut Vereinsangaben verlängert.