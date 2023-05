Bittere Niederlage in wildem Spiel: Hertha vor Abstieg

Ausgerechnet Davie Selke, mit einjähriger Unterbrechung seit 2017 Herthaner und erst im Winter nach Köln gewechselt, leitete mit seinem Treffer in der 8. Minute die schon 19. Saison-Niederlage der Hertha ein. Die Berliner drehten das Spiel durch Lucas Tousart (18.) und Stevan Jovetic (33.), lagen aber schon zur Pause nach Treffern von Timo Hübers (39.) und Ellyes Skhiri (43.) wieder zurück. „Das 3:2 war der Knackpunkt“, meinte Niederlechner. Hübers (69.) mit seinem zweiten Treffer und Denis Huseinbasic (81.) besieglten in der zweiten Halbzeit endgültig die Pleite. Zwei Pfostentreffer und der bärenstarke Torhüter Oliver Christensen verhinderten am Ende ein noch schlimmeres Debakel.