Blamage in Liverpool: Manchester United will „darüber reden“

Am Donnerstag steht für Manchester United in der Europa League das Achtelfinal-Hinspiel gegen Real Betis Sevilla an. Dann will der Tabellendritte anders auftreten. „Wir können nicht zulassen, dass ein einziges Ergebnis unsere ganze Saison entgleisen lässt, denn ich denke, wir sind in einer wirklich guten Position, und ich denke, dass dies eine weitere Hürde ist, die wir überwinden müssen, und wir, als Team, werden das überwinden, und ich denke, wir werden am Donnerstagabend positiv zurückkommen. Da bin ich mir sicher“, kündigte Shaw an. Davon ist auch ten Hag überzeugt: „Wir werden uns erholen. Diese Mannschaft ist stark genug, um sich neu zu formieren, und wir werden wieder auf die Beine kommen.“