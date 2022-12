Boateng: Bisher keine Gespräche über Abschied aus Lyon

Der 34-Jährige hatte sich zuletzt einem Eingriff am Meniskus unterziehen müssen und erklärte nun: „Mein Fokus lag zu 100 Prozent darauf, schnell wieder fit zu werden.“ Er habe insgesamt ein gutes Gefühl, betonte Boateng. Er werde schon bald wieder spielen und denke, dass er für die Partie am Neujahrstag gegen Clermont Foot wieder einsatzbereit sei. Bereits an diesem Mittwoch steht nach der WM-Pause für Lyon das Spiel bei Stade Brest an.