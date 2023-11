Bochum-Coach Letsch sehnt ersten Saisonsieg herbei

Trotz der deutlichen 0:8-Niederlage der Darmstädter in München am vergangenen Samstag geht Letsch mit großem Respekt in die Partie. „Das ist ein Aufsteiger, der sehr gut in der Bundesliga angekommen ist“, lobte der 55 Jahre alte Coach den Gastgeber, der im Gegensatz zu seinem Team bereits zwei Siege aufweist.