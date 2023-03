Brisante Bochum-Rückkehr für Reis: „Wohl nicht viel Liebe“

Befeuert wird die Brisanz von der sportlich prekären Situation beider Teams. Schalke ist trotz des Aufschwungs der vergangenen Wochen immer noch Letzter mit 16 Punkten, kann aber mit einem Sieg am aktuell Vorletzten Bochum (19) vorbeiziehen. „Es ist kein Endspiel. Aber es ist ein wichtiges Spiel. Aufgrund der Tabellensituation und aufgrund der Rivalität der beiden Mannschaften. Nicht mehr und nicht weniger“, sagte Bochums Coach Thomas Letsch, der Reis zudem für dessen Arbeit auf Schalke lobte: „Er hat es geschafft, die Mannschaft brutal zu stabilisieren. Sie glauben wieder an sich. Das ist ein bisschen vergleichbar mit dem, was bei uns am Anfang passiert ist.“ Nur zuletzt zeigte die Formkurve des VfL mit drei Niederlagen aus den vergangenen drei Spielen wieder nach unten.