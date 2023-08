Buffon Delegationsleiter des italienischen Nationalteams

Bei der Auswahl wird Buffon nun Nachfolger von Gianluca Vialli. Der ehemalige Nationalstürmer war Anfang dieses Jahres an einer Krebserkrankung gestorben. Buffon bestätigte in den sozialen Medien, dass er künftig für das Nationalteam arbeiten wird. Erstmals wird er in neuer Funktion rings um das EM-Qualifikationsspiel gegen Mazedonien am 9. September in Skopje unterwegs sein.