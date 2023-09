Bundesliga-Block in Club-Vereinigung - Watzke zufrieden

Die Fußball-Bundesliga ist im Vorstand der mächtigen European Club Association (ECA) auch nach den Neuwahlen mit der größten Fraktion vertreten und kann bei den wichtigen Entscheidungen weiter ein Wörtchen mitreden. „Es ist ein gutes Zeichen, dass drei deutsche Clubs vertreten sind und damit die Arbeit, die wir in der Bundesliga geleistet haben, hier auch gewürdigt wurde“, sagte RB Leipzigs Aufsichtsratschef Oliver Mintzlaff nach seinem Einzug in das 37-köpfige ECA-Board in Berlin.