Bundesliga startet mit WM-Bürde

Mit vielen Fragezeichen starten die Fußballerinnen um Titelverteidiger FC Bayern München und Champions-League-Finalist VfL Wolfsburg am Wochenende in die neue Saison. „Ich glaube nicht, dass so etwas passiert wie nach der WM 2011 in Deutschland, auch weil die Mannschaft bis zum letzten Moment ihren Willen gezeigt hat. Aber es könnte passieren, dass die Euphorie etwas gebremst wird, die seit der Europameisterschaft im letzten Jahr in Gang gekommen ist“, urteilte Ex-Nationaltorhüterin und TV-Expertin Almuth Schult im „11 Freunde“-Interview.