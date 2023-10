Bundestrainer Nagelsmann macht Qualität sichtbar

Zurücklehnen darf sich aber kein Gündogan, kein Füllkrug, kein Hummels. Es sei „nicht alles brillant“ gewesen, sagte Nagelsmann in die Freude des Auftaktsieges auf dem USA-Trip. „Das ist aber auch gut, da habe ich noch was zu tun.“ Und so richtete er den Fokus am Sonntag sofort auf das Mexiko-Spiel, bei dem jetzt womöglich in der deutschen Nacht zum Mittwoch (2.00 Uhr/ARD) ein paar Zuschauer mehr vor dem Fernseher sitzen werden. Gegen Mexiko, das in der Weltrangliste als Zwölfter ebenfalls vor dem DFB-Team (15.) steht, will Nagelsmann einige personelle Änderungen vornehmen, weil er „nahezu alle Spieler“ im 25-Mann-Kader auch mal im Spiel sehen will.