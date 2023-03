BVB-Coach vor Bayern-Spiel: „Können ein Zeichen setzen“

Auch mit Blick auf die vergangenen Jahre, in denen es für Dortmund in München nichts zu holen gab, sagte Terzic: „Wir können ein Zeichen setzen an uns und an die Konkurrenz. Wir wollen auch zeigen, dass wir anders sind als in den letzten Jahren.“ Der bis dato letzte Sieg des BVB in der Bundesliga in München liegt neun Jahre zurück.