BVB feiert Matchwinner und Jubilar Brandt

Sein sehenswerter Lupfer über den starken Werder-Keeper Michael Zetterer hinweg verhinderte, dass die Borussia für ihren Chancenwucher bestraft wurde. Mit dem siebten Scorerpunkt im siebten Ligaspiel in Serie stellte Brandt erneut unter Beweis, welch zentrale Rolle er mittlerweile im Spiel der Borussia einnimmt. „Er macht sich Woche für Woche für uns wichtiger. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch in der Kabine. Seine Stimme wird immer wichtiger“, schwärmte Trainer Edin Terzic. Dass Brandt mit nur 27 Jahren bereits sein 300. Bundesligaspiel bestritt, nötigte dem Coach weiteren Respekt ab: „Er ist ein Kind der Bundesliga. In dem Alter schon so viele Spiele zu haben, ist etwas Außergewöhnliches.“