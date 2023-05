BVB nach Gala mit neuem Titel-Mut

Nur selten dürfte Sportdirektor Kehl dem Dortmunder Erzrivalen FC Schalke einen Sieg mehr gewünscht haben als bei dessen Spiel am Samstag in München. „Wir wären nicht böse, wenn wir ein bisschen Hilfe bekommen würden“, kommentierte der einstige BVB-Profi, „wir brauchen Hilfe. So ehrlich müssen wir sein.“ Das ist zugleich der große Titel-Trumpf der Bayern. Aber in einer Saison mit so viele Aufs und Abs der beiden deutschen Top-Clubs scheint alles vorstellbar. „Es ist noch lange nicht entschieden. Unser Glaube ist auf jeden Fall noch da“, sagte Dortmunds Nationalspieler Emre Can.