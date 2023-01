Cigerci kehrt zur Hertha zurück - Maolida vor Abgang

Hertha soll auch an weiteren Verstärkungen interessiert gewesen sein, die allerdings nicht zustande kamen. „Es gab jetzt auch das ein oder andere von unserer Seite aus, was wir nicht machen wollten. Das ist jetzt der Stand, was die Gruppe angeht. Da gilt es jetzt Vertrauen zu haben“, sagte Schwarz. Bis auf Cigerci würden keine Verstärkungen mehr kommen, sagte der 44-Jährige. Sky hatte zuvor von einem Interesse der Hertha am zweimaligen deutschen Nationalspieler Kerem Demirbay von Bayer Leverkusen berichtet.