Coman und die Suche nach dem Lohn

Coman glückte ein Assist beim 7:0 gegen den VfL Bochum, ansonsten ging der Flügelspieler in dieser Saison in Pokal, Champions League und Fußball-Bundesliga noch leer aus. „Das kann er am Ende nur selber tun, sich belohnen. Er bringt sich in genug Situationen, trainiert gut, hat die richtige Einstellung und die richtige Herangehensweise“, schilderte Tuchel. „Es ist eine Frage der Zeit, bis er auf seine Zahlen kommt, die er in den vergangenen Jahren an Torbeteiligungen hatte.“