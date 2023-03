Cup-Verteidiger Wolfsburg im Pokal-Halbfinale beim FC Bayern

Beim Pokal-Finale in Köln strebt der DFB einen Zuschauerrekord an. „Nach dieser grandiosen EM der Frauen merken wir in der Bundesliga und auch im Pokal, dass die Zuschauer in die Stadien kommen. Das Ziel ist es, den Rekord zu brechen. Wir wollen auf jeden Fall 30 000 plus x, das streben wir an, und die Chancen stehen nicht schlecht“, sagte Neuendorf.