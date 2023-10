Däne Jess Thorup neuer Trainer beim FC Augsburg

Die Augsburger präsentierten damit rechtzeitig in der Länderspielpause einen neuen Trainer, der die Mannschaft auf das nächste Spiel am 22. Oktober beim 1. FC Heidenheim vorbereiten kann. Thorup, der als aktiver Fußballer beim KFC Uerdingen in Deutschland aktiv war, muss nach nur zwei Siegen in den vergangenen 19 Pflichtspielen viel Aufbauarbeit beim jungen Team leisten. Bis zu seiner Verpflichtung war die Mannschaft übergangsweise von U23-Trainer Tobias Strobl betreut worden.