Dank Europacup und Transfers: Köln mit positivem Ergebnis

Erschwert wurde das Jahr dadurch, dass der Verein rund zwölf Millionen Euro an Einnahmen im Sponsoring-Bereich während der Corona-Zeit bereits „vorverfrühstückt hat in einem Moment, in dem es dem 1. FC Köln nicht gut ging“, sagte Türoff. In der laufenden Saison wird dies noch rund vier Millionen Euro betreffen. Danach hofft der FC, über seine gesamten Sponsoring-Einnahmen verfügen zu können.