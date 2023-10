Dank Pavards Doppelpack: Frankreich gewinnt gegen Schottland

Nach dem Anschlag in Brüssel mit zwei Toten hatte Frankreich die Sicherheitsvorkehrungen für das Spiel erhöht. Die Zahl der eingesetzten Polizisten in Lille nahe der Grenze zu Belgien sollte verdoppelt werden, wie Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin am Spieltag in Paris angekündigt hatte. Außerdem würden die Grenzkontrollen zu Belgien verstärkt.