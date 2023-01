Debakel vor dem Derby: Hertha ohne Qualität und Optionen

Schwarz sagte, es blieb ihm auch nichts anderes übrig, was er schon lange sagt. Er glaubt an seine Mannschaft, an seine Spieler, denen offensichtlich ein Anführer fehlt und die immer wieder schnell jede Orientierung verlieren. „Wir hätten es uns anders gewünscht. Das tut weh, das muss auch weh tun“, beschrieb Schwarz die Lage. Es gehe „dennoch darum, mit dem Tiefschlag so umzugehen, dass du bereit bist am Samstag. Das hört sich bescheuert an und ich weiß, dass die Gefahr ist, sich zu wiederholen, aber es ist die Realität, die Zuversicht zu haben, nicht in Untergangsstimmung zu verfallen.“