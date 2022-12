Der Jüngste und der Boss: Scaloni mit van Gaal im Duell

Das Radsport-Virus hat Scaloni in sein Trainer-Team getragen. Während der Pandemie-Lockdowns besorgten sich alle Rollentrainer und absolvierten ein gemeinsames Trainingsprogramm. Van Gaal bevorzugt, wenn man so will, andere Bewegungsarten. In den frühen Tagen der WM fragte er seine Frau Truus vor laufenden Kameras, ob sie in sein Hotelzimmer für einen Quickie kommen möchte - und freute sich danach diebisch über ihre verdutzte Reaktion.