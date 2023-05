Der siebte Titel? FC Sevilla wieder im Finale

Dusan Vlahovic (65. Minute) brachte Juve bei den Spaniern zunächst in Führung. Doch die insgesamt überlegenen Gastgeber kamen dank des Tores von Suso (72.) schnell zurück. Auch in der Verlängerung war Sevilla das bessere Team und versuchte es wie schon zuvor immer wieder mit Flanken von den Außenbahnen. Nach einer Hereingabe von Bryan war es dann so weit: Erik Lamela (95.) erzielte per Kopf und zur großen Freude der meisten Zuschauer im Estadio Ramón Sánchez Pizjuán den Siegtreffer.