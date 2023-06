Details im Bellingham-Transfer geklärt: Vertrag bis 2029

Bellingham selbst, der im Sommer 2020 im Alter von erst 17 Jahren vom englischen Zweitligisten Birmingham City nach Dortmund gewechselt war und sich in seinen insgesamt 132 Einsätzen (24 Tore) zum Leistungsträger entwickelte, sagte zum Abschied: „Es war eine Ehre, so oft euer Trikot zu tragen, in großen und in kleinen Momenten.“