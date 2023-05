Deutsche U17 vorzeitig im Viertelfinale der Fußball-EM

Zum Abschluss der Vorrunde trifft das DFB-Team am Dienstag (15.00 Uhr) auf Schottland. Für die deutsche U17 geht es nicht nur um eine gute EM-Platzierung, sondern auch um das WM-Ticket. Die fünf WM-Startplätze gehen an die vier Halbfinalisten sowie den Sieger eines Playoffs zwischen den beiden Viertelfinalisten, die die beste Gruppenphase gespielt haben. Die Erst- und Zweitplatzieren der vier EM-Gruppen qualifizieren sich in Ungarn für das Viertelfinale am 27. Mai. Die Halbfinal-Partien werden am 30. Mai ausgetragen, das Endspiel findet am 2. Juni statt.