Deutsche U21 betroffen: UEFA verschiebt Spiele in Israel

Ob das weitere Qualifikationsmatch von Israel auswärts gegen Kosovo am 15. Oktober ausgetragen werden kann, will die UEFA noch weiter prüfen, nachdem die radikalislamische Palästinensergruppe Hamas am Samstag überraschende Großangriffe auf Israel gestartet hatte. In den Kämpfen kamen auf beiden Seiten bislang Hunderte Menschen ums Leben.