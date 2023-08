DFB ermittelt: Fürths Green in Halle rassistisch beleidigt

Soll beim Fürther Sieg in Halle rassistisch beleidigt worden sein: Julian Green (2.v.r).

Fürths Mittelfeldspieler Julian Green berichtet von Anfeindungen in Halle. Trainer Alex Zorniger richtet sich in einer emotionalen Ansprache direkt an die Fans des Gegners.